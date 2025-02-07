السعودية تعلن عن إيفاد الأضاحي إلى مصر وفلسطين

عقدت سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة امس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تسليم لحوم الهدي والأضاحي لأشقائهم في مصر ودولة فلسطين لعام 2025.

وذلك بحضور عبدالرحمن بن سالم الدهاس نائب سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر وسعد عبد الرحمن الوابل المشرف العام على مشروع الهدي والاضاحي للمملكة العربية السعودية واللواء محمد رضا رئيس مجلس ادارة شركة لاكي تورز و سعادة السفير دياب محمد اللوح سفير فلسطين لدى مصر.

ومن جانبه، قال سعد الوابل: “إن المملكة العربية السعودية تبذل مجهودا كبيرا في مشروعها للافادة من الهدي والاضاحي كجزء مما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام والذي تعده المملكة واجبا دينيا و وطنيا لعموم المسلمين، حيث يهدف المشروع الى تيسير عملية الاضاحي والهدي للحجاج، اثناء ادائهم ركن الحج الاعظم،حيث يمتد عمر المشروع نحو 40 عاما و يستفيد منه نحو 27 دولة اسلامية، ويعد مشروعا وطنيا نوعيا يقوم على نحو مليون متر مربع كما يقوم القائمون على المشروع بذبح ما معدله 15 ألف رأس في الساعة الواحدة من ساعات ايام عبد الاضحى المبارك، كما يعد مشروع الهدي والاضاحي هو المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة والعالم ولا يقتصر على الذبح وايصال الاضاحي حسب بل يحرص المشروع على توافق جميع عملياته مع المعايير الصحية والشرعية تحت مراقبة ومتابعة شديدة وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي عهده سمو الامير محمد بن سلمان”.

وأشار المشرف العام على مشروع الاضاحي إلى أن السفارة السعودية قامت بأعمال التنسيق و الترتيب لتسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 30،000 من الهدي والأضاحي لجمهورية مصر العربية و 30،000 اخرين لدولة فلسطين، وللتاكد بان تلك اللحوم وصلت الى مستحقيها سواء في مصر او فلسطين.

فيما وجهه السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر، الشكر الى خادم الحرمين الشريفين وإلى الحكومة السعودية على ما قدمته من ايفاد الاضاحي، خاصة في تلك الأوقات العصيبة التي يمر بها قطاع غزة، لافتا ان فلسطين عانت كثيرا خلال الفترة الماضية وتم تدمير البنية التحتية بالكامل فاصبحت غزة تعاني من نقص الغذاء والمياه والسكن بالاضافة الى انقطاع الكهرباء، وباتت تعول على اشقائها العرب في تخفيف حدة المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وقال السفير إن المملكة تساهم في إعانة الشعب الفلسطيني وتقدم الدعم السياسي للدولة منذ الأزل مشيرًا إلى أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية موقف راسخ وثابت للمضي قدما على درب من الحرية لاقامة دولة فلسطينية، كما وجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على تلك المساعدات الانسانية للتخفيف على ابناء فلسطين مؤكدا على ان مصر تتحمل مسؤوليتها تجاه غزة ليس فقط لمنع التهجير ولكن ايضا في مواجهة المخططات الصهيونية وسط تعرض فلسطين الى تهديد وجودي يستهدف افراغ الارض من مواطنيها.

وتابع أن عددًا كبيرًا من الفلسطينيين عادوا الى غزة برغم ما تم من تدمير لمساكنهم وعدم توافر أي مقومات الحياة ،مشيرا الى ان فلسطين سوف تستمر لتعزيز عودة مواطنيها الى أرضيهم.

فيما أكد اللواء محمد رضا على العلاقات التاريخية العميقة بين مصر والسعودية موجها الشكر الى المملكة على رعايتها للشعب الفلسطيني وتنسيقها مع مصر لايصال المساعدات لاهالي غزة وخاصة الهدي والأضاحي، مشيرا إلى أن مصر كانت على متابعك مستمرة بداية من وصوله الى ميناء سفاجة وحتى دخول هذه الشحنة الى غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والسفارة السعودية اللذان بذلا مجهودا كبيرا لإيفاد هذه الشحنة الى اهالي غزة.