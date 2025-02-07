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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين بفرعيتي القاهرة والجيزة

تزايد الإقبال على
تزايد الإقبال على انتخابات الأطباء البيطريين
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شهدت انتخابات نقابتا القاهرة والجيزة للأطباء البيطريين الفرعيتين تزايدا فى الإقبال على التصويت فى الانتخابات التى تجرى على رئاسة وعضوية مجلس النقابتين.

وصرح الدكتور عبدالعزيز الجوهرى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الانتخابات تسير بصورة طبيعية ، ولا توجد أية شكوى من الناخبين أو المرشحين، وتم فتح باب التصويت فى تمام الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

اشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة الى أن كافة إجراءات الانتخابات تُجرى بنزاهة وشفافية، وتحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، وأنها على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعت كافة الأعضاء للمشاركة الفعالة في التصويت.

يذكر أنه يتنافس على رئيس النقابة الفرعية للقاهرة للأطباء البيطريين ستة مرشحين، وعلى رئيس النقابة الفرعية بالجيزة للأطباء البيطريين ثلاثة مرشحين.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر 2024 م وبناء على تصديق مجلس النقابة على الكشوف النهائية لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة 2025، بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/1/2025.

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