الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٣ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة فى منتدى "توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادى الجديد" والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور حلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض السادة العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين

وعقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع "فيتالي كوفالي" وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي، كما التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنظيره الصومالي أسد عبدالرازق وزير الزراعة والرى؛ لبحث زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والبحوث التطبيقية والتغيرات المناخية.

وغادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متجها إلى العاصمة الألمانية برلين، لحضور فعاليات معرض فروت لوجستيكا ٢٠٢٥، ولقاء عدد من الشركات العالمية الكبرى العاملة في قطاع الزراعة، حيث شارك في افتتاح المعرض وتفقد جناح مصر.

بينما وقع الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، مذكرة اتفاق مع المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح، للإنضمام كعضو شرفي في اتحاد تحسين الذرة الدولي لآسيا، كما أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرا بنشاطه خلال شهر يناير، حيث تم إصدار 1162 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.

فيما نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجا تدريبيا تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتحليل الإحصائي من النظرية إلى التطبيق" بالمقر الرئيسي للمعهد بالدقي، كما تابع الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية الأنشطة الإرشادية بالمراكز الإرشادية بمحافظة أسوان، والوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها.

وتابعت الفرق البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء الجولات الميدانية في شمال وجنوب سيناء لتقديم كافة الخدمات الزراعية للمزارعين في التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها، كما قام الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية، بزيارة إلى محطة بحوث سيوة التابعة للمركز، حيث تابع تنفيذ التجارب البحثية والأنشطة العملية بها.

بينما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مزارعي محصولي القمح والفول البلدي، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول، وتجنب الآثار السلبية لموجات الصقيع والبرودة على النبات خلال هذه الفترة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر اقامته خلال شهر ابريل المقبل بالمتحف الزراعي بالدقي، كما أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، أيضا، التوصيات النهائية لورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني".

وأعلن المجلس الوطني الإسباني للبحوث اختيار أحد الأبحاث العلمية للدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي لمشاركته للتمويل ضمن برنامج التعاون الدولي، كما أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريرا بنشاطها خلال يناير الماضي، حيث تضمن التقرير جهود مديريات الطب البيطرى في كافة محافظات الجمهورية.

ونفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" ١٤ مدرسة حقلية جديدة، لتقديم الدعم الفني للمستفيدين بمناطق المشروع المختلفة، كذلك تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، بقطاع الإرشاد الزراعي، متابعة المشاتل والتراخيص الخاصة بها، كذلك الصوب الزراعية، بمختلف محافظات الجمهورية.

كما شارك الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي في اجتماع الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة ٢- ٣ فبراير بدولة الكويت، كذلك أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس عن تجديد الاعتماد السنوى من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك).

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن افتتاح حديقة الحيوان بالفيوم، اليوم الأربعاء، بعد واقعة اعتداء الأسد على أحد حراسها.

فيما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة عمل "اجراءات عاجلة لرفع تصنيف مركز البحوث الزراعية" بهدف توضيح طريقة التسجيل الصحيحة للباحثين على المعرفات الرقمية، كما شاركت مدير المعمل في الحلقة النقاشية حول "تطوير تكتل عسل النحل فى محافظة الغربية" وذلك ضمن إطار مشروع "تجارة" الممول من الاتحاد الاوروبي، كذلك تم تدريب ٣٠ طالبا من كلية الزراعة بعين شمس، حول متطلبات سلامة الغذاء ودور المعمل في المنظومة الرقابية وزيادة الصادرات الغذائية المصرية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الاسبوع حوالي 7364 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.