على الحجار يحيى احتفالية «عيد الحب» بمسرح البالون

يحيى الفنان على الحجار احتفالية «عيد الحب»، الذى ينظمها البيت الفنى للفنون الشعبية الاستعراضية، وذلك فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 20 فبراير الجارى، بمسرح البالون، وذلك احتفاء بعيد الحب.

تأتى الاحتفالية فى إطار توجيهات وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم على الحجار خلال الاحتفالية مجموعة من أفضل أغانيه القديمة والحديثة منها: «يا عم آدم، على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، الزين والزينة، الليل وآخره، انتي معايا على الدنيا، زى الهوا» وغيرها من الأغانى، إلى جانب باقة من أروع تترات المسلسلات.

وقد أحيا الفنان على الحجار العديد من الحفلات منها: انتصارات أكتوبر المجيدة الخاصة بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، واحتفالية اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر بمسرح السامر، وحفل تكريم اسم الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة الفنانة أنوشكا والفنان أحمد على الحجار، بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا الذى يقام فى الأوبرا بالتعاون مع النجم على الحجار.