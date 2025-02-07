مثل "واتساب".. رسائل جوجل تعلن إضافة ميزة جديدة تمكنك من حذفها

أطلق جوجل، إضافة جديدة وهي ميزة السماح للمستخدمين بحذف محادثات RCS للجميع، وحيث يكشف تحليل لأحدث إصدار من التطبيق "20250131_02_RC00" أنه في الوقت القريب ، سيتيح للمستخدمون على خيارين عند حذف رسالة، وهو "الحذف للجميع" و"الحذف بالنسبة لي".

وفي الوقت الحالي، يؤدي حذف دردشة RCS إلى إزالتها من جهازك فقط، بينما لا يزال بإمكان المستلم رؤيتها، ولكن مع هذا التحديث، سيعمل علي مسح الرسائل بين الطرفين، كلية مثل تطبيق WhatsApp

وهناك فارق أساسي بين رسائل جوجل وتطبيق واتساب، خاصة في أن رسائل Google تظهر للمستلمين عندما يحذف المرسل رسالة أو حتى يحاول حذفها، مقارنة بـ WhatsApp، حيث يمكن للمستلمين رؤية أنه تم حذف الرسالة، لكنهم لا يتلقون إشعارا خاص بذلك ، و قد يكون هذا شئ محرج لأي شخص يفضل المزيد من الخصوصية.

ولا يزال من غير الواضح بالضبط متى ستطرح جوجل حذف دردشة RCS، ولكن نظرا لأن الميزة قيد التشغيل بالفعل، فمن المتوقع أن يتم طرحها في القريب العاجل .

ومثل معظم تحديثات رسائل Google، قد لا يبدو هذا التغيير يمثل مشكلة كبيرة في حد تعبيره ، ولكن التعديلات البسيطة مثل هذه هي التي تحدث اختلافا علي مدار الوقت.