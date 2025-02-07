مصر تتوج بكأس العالم للقوة البدنية برصيد 165 ميدالية متنوعة

توج المنتخب الوطني الأول للقوة البدنية بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة، والتي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم، خلال الفترة من 1 وحتى 6 فبراير الجاري.

واحتلت مصر صدارة ترتيب جدول الميداليات برصيد 165 ميدالية متنوعة بواقع 84 ميدالية ذهبية، و 42 ميدالية فضية، و39 ميدالية برونزية.

وتوج الفراعنة بكأس المركز الأول فيما حصدت إنجلترا كأس المركز الثاني، أما الهند فحصلت على كأس المركز الثالث.

وتسلم اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري كأس البطولة والذي كان يرمز لأحد اللاعبين وهو يرفع الثقل مطليًا بماء الذهب.

وحظيت البطولة باشادات عالمية حيث أعرب جميع المشاركين عن سعادتهم بتنظيم البطولة أمام المتحف المصري الكبير ومجاورة لأحد عجائب الدنيا السبع وهي أهرامات الجيزة مما أتاح لهم فرصة الاستمتاع بالأجواء الرائعة والطقس المشمس.

وشهدت البطولة مشاركة 630 لاعبًا ولاعبة يمثلون 23 دولة وهي: "أستراليا والجزائر وايرلندا وكازاخستان وقيرغستان وروسيا والسعودية وسوريا وبريطانيا وتركيا وفرنسا والهند ونيجيريا واليمن والعراق ولبنان وصربيا وأوكرانيا والمجر ونيجيريا والمغرب وفلسطين بجانب مصر البلد المستضيف".

ونجح الاتحاد المصري للقوة البدنية برئاسة اللواء محمود بركات في إقامة نسختين مميزتين على مدار العامين السابقين، الأولى في الغردقة عام 2023، والثانية في شرم الشيخ عام 2024، وحظيت النسختان بإشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة وجميع المشاركين الذين أشادوا بالتنظيم.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على دعم النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية وتسهيل كافة متطلبات البطولة من أجل أن تخرج بصورة تليق باسم مصر التي أصبحت قبلة البطولات العالمية.