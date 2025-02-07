الزمالك في مهمة صعبة أمام الإسماعيلي.. جروس قلق بشأن مستقبله

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة، نحو ملعب "استاد السلام"، لمتابعة المواجهة المرتقبة والقمة بين فريق الزمالك الذى يستضيف نظيره الإسماعيلى.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دوري نايل".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اللقاء وفى جعبته 20 نقطة، وضعته فى المركز الثالث، حصدها من 11 جولة، حقق الفوز فيها فى 6 مباريات وتعادل فى مباراتين، وهزم فى 3 مواجهات.

وهز الفارس الأبيض شباك خصومه بـ21 هدفا، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، بينما اهتزت شباكه بـ13 هدفا.

على الجانب الآخر، يدخل الإسماعيلى اللقاء، وهو فى المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، حصدها خلال الـ11 جولة، حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها، وهزم فى 5 مباريات.

وهز لاعبو "السامبا" شباك خصومه بـ9 أهداف، بينما اهتزت شباكه بمثلها.

المدير الفني يسعى لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الهزيمة من بيراميدز

ويسعى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، لقيادة الفارس الأبيض نحو تحقيق الانتصار والظفر بالثلاث نقاط، من أجل مصالحة الجماهير الغاضبة بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها فى الجولة الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويبحث السويسرى جروس عن تعديل أوضاع القلعة البيضاء فى ترتيب جدول المسابقة، والإبقاء على حظوظه فى المنافسة على لقب الدورى الممتاز.

وعمل جروس على زيادة الحمل البدني للاعبى الزمالك تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وحرص جروس وجهازه المعاون على عمل تدريبات فنية متنوعة، وتطبيق بعض الخطط الفنية، من خلال تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التكتيكية الخاصة ومنح اللاعبين التعليمات الفنية خلال هذه الفقرة، وعلى أثرها خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويعيش الزمالك فى تلك المرحلة فترة صعبة جدا، ولذلك لعدم الاستقرار فى النتائج المقدمة، وكما هو الحال على المستوى الفنى الذى يشهد عدم استقرار.

جروس قلق بشأن مستقبله مع الفارس الأبيض

وكان مصدر قد قال لـ"البوابة نيوز" إن السويسرى جروس غير مطمئن على مستقبله مع الفريق، فى ظل ما يتردد عن تحدث أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك مع أحد المدربين الأجانب، من أجل ترشيحه لمهمة القيادة الفنية للفارس الأبيض بدلاً منه.