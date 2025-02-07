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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد طفل فلسطيني في انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في رفح الفلسطينية

مخلفات الاحتلال الإسرائيلي
مخلفات الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد طفل فلسطيني اليوم /الجمعة/، جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. 

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطفل محمد ياسر القاضي، استشهد نتيجة انفجار جسم من مخلفات الاحتلال وتأثيرها في حياة المدنيين.

وأشارت إلى أن الدائرة واجهت خلال الأشهر الـ14 الماضية أنواعا مختلفة من الذخائر، بما في ذلك القنابل الجوية والصواريخ والمقذوفات، مضيفا أن هذه الذخائر تسببت في مقتل وإصابة مدنيين، وعرقلت العمليات الإنسانية، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية توثق 92 ضحية منذ أكتوبر 2023
 

غزة رفح الاحتلال الإسرائيلي