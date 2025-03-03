طلاب يبدعون فى تنفيذ حلول ذكية باستخدام الطاقة النظيفة لخدمة القطاع الزراعي

تمكن طلاب معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا من تنفيذ روبوت موجه بالطاقة الشمسية يساعد فى تحسين كفاءة الرى ورش المبيدات الزراعية باستخدام الطاقة النظيفة.

في خطوة رائدة لتعزيز التقنيات الزراعية المستدامة قام طلاب قسم الميكاترونيات بمعهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بتصميم وتنفيذ روبوت موجه عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية ويجمع هذا الابتكار بين أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والتحكم الذكي وإنترنت الأشياء مما يسهم في تحسين عمليات الري ورش المبيدات بطريقة دقيقة وفعالة على الأراضي الزراعية.

ويقول الطالب احمد هاني احمد احد اعضاء فريق العمل والبالغ من العمر 24 عام أن هذا المشروع يهدف الى تحسين الكفاءة الزراعية من خلال استخدام الانظمة الذكية وتعزيز الاستدامة من خلال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة يشكل بديلاً نظيفًا وصديقًا للبيئة، حيث يساهم في تقليل انبعاثات الكربون والاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتحسين كفاءة العمليات الزراعية من خلال الروبوت بتنظيم عمليات الري ورش المبيدات بدقة مما يقلل من الهدر ويوفر الموارد المائية والمبيدات.

التطبيق العملي للتقنيات الحديثة من خلال دمج تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يتم التحكم بالروبوت عن بعد عبر تطبيقات الهواتف الذكية مما يسهل الإشراف على العملية الزراعية ويوفر الوقت والجهد للمزارعين.

ويتميز النظام بتشغيل ذاتي ومستدام حيث يعتمد الروبوت على الطاقة الشمسية لتشغيل أنظمته المختلفة بما في ذلك مضخات الري وأنظمة رش المبيدات مما يضمن عمله في أي وقت دون الحاجة إلى مصادر طاقة خارجية.

والتحكم دقيق ومرن:يمكن للمستخدمين توجيه الروبوت عن بعد باستخدام تطبيقات مخصصة مما يتيح لهم تعديل المسارات وتنفيذ المهام بدقة متناهية من خلال أنظمة استشعار متقدمة حيث تم تزويد الروبوت بحساسات لقياس المسافات والتعرف على الظروف البيئية المحيطة مثل نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة لضمان تنفيذ عمليات الري والرش بكفاءة عالية.

بالاضافة الى ان هذا المشروع يساهم فى تقليل التكاليف بفضل استخدام الطاقة الشمسية والتشغيل الذاتي يسهم النظام في تقليل التكاليف التشغيلية للمزارعين على المدى الطويل.

تم تصميم و تنفيذ هذا الروبوت تحت إشراف الدكتور حسن الشوباشي والدكتورهشام عابدين وبدعم اكاديمية البحث العلمي .

حيث تمكن فرق العمل والمكون من (احمد محمد عبده محمد -ادهم هشام المكي- احمد هاني احمد

- احمد مصطفي محمدي- حمدي سعد حمودة- احمد محمد فوزي- اسلام احمد عبد المعطي

- اسلام ياسر البنا- محمد محمد حسن- زياد رزق السيد- جورج حبيب سعد) من فحص ومعينة التنفيذ والتاكد من صالحية الاداء العام للمشروع حيث يعمل المشروع المقدم على تنفيذ عملية الري من خلال روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يدار بالطاقة الشمسية .

كما يسمح هذا المشروع بالعمل على رش المبيدات في الاراضي الزراعية علي كافة الارتفاعات و المستويات و تتميز عناصر التحكم في هذا الروبوت من خلال تطبيق اندرويد يمكن المزارعين من تنفيذ هذه العمليات و الاشراف عليها عن بعد بالاضافة الى ان الروبوت مجهز بحساسات ومستشعرات لمراقبة العمليات وقياس المسافه امام و خلف الروبوت ونسبه المياه ونسبه رطوبه و حراره الجو -و استشعار الحرائق و غاز الميثان لتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمشروع يأتي هذا الابتكار في إطار دعم رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا والطاقة المتجددة في القطاع الزراعي مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بأقل تكلفة وأعلى كفاءة.

يعد هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال الزراعة الذكية حيث يساعد في تحسين جودة الإنتاج الزراعي عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتوفير الوقت والجهد المبذول في عمليات الري ورش المبيدات اليدوية كما يعتبر مثالاً يحتذى به في كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة مع العمليات الزراعية التقليدية لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.

كما يبرهن هذا المشروع على الدور الحيوي الذي يلعبه طلاب معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا في ابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات العصر الحديث من خلال الجمع بين الطاقة النظيفة والتقنيات الذكية يسهم هؤلاء الطلاب في رسم مستقبل أكثر استدامة وكفاءة للقطاع الزراعي والصناعية ليعكس التزامهم بالتطوير والابتكار لخدمة المجتمع والبيئة.