عقب قرار ترامب.. المفوضية الأوروبية تؤكد وقوفها بجانب العدالة واحترام القانون الدولي

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم /الجمعة/، ضرورة أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على مواصلة الكفاح بحرية ضد الإفلات من العقاب على مستوى العالم، وذلك في أعقاب إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر تنفيذي بفرض عقوبات على المحكمة.

وقالت دير لاين - في تصريح نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - إن "المحكمة الجنائية الدولية تضمن المساءلة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا في جميع أرجاء العالم صوتا"، مشيرة إلى أن أوروبا ستقف دائما إلى جانب العدالة واحترام القانون الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع - أمس - أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية التي يتهمها بالقيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل؛ وينص الأمر على حظر دخول مسئولين وموظفين وعناصر في المحكمة إلى أمريكا وكذلك أقربائهم، كما يشير إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

