الرئيس اللبناني لنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، لنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن الاستقرار بالجنوب يرتبط بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف الرئيس اللبناني، انه يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية بما في ذلك قتل الأبرياء والعسكريين وتدمير المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وإحراقها، موضحًا أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في القرى والبلدات التي تنسحب منها إسرائيل ضمن المهلة المحددة في 18 فبراير.

وتابع الرئيس اللبناني “يستمر التعاون مع القوات الدولية بشكل بناء لتنفيذ القرار 1701 بهدف تثبيت الاستقرار.. المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة تكاد تصل إلى نهايتها”.