محافظ بني سويف ينيب رئيس مدينة ناصر في افتتاح مسجد الرحمة بعد تطويره

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز و مدينة ناصر، في افتتاح المسجد الرحمة البحري بقرية بني عدي ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح" بالمسجد المقام على مساحة 275 متر" صيانة وتطوير" وبتكلفة 800 ألف جنيه "جهود ذاتية".

وذلك في حضور: شوقي هاشم رئيس المدينة، محمد عثمان نائب رئيس المدينة ،محمد بدر مدير أوقاف ناصر، فاروق الديري رئيس قرية بني عدي وعدد أهالي القرية.