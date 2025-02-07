أستاذ علوم سياسية: مصر تسعى لوأد المخطط الإسرائيلي وإعلاء القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر تسعى لوأد المخطط الإسرائيلي وإعلاء القضية الفلسطينية، لافتةً، إلى أن دولة الاحتلال تحاول فرض رؤية أحادية واستراتيجية الأمر الواقع.

وأضافت “زهران”، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ القاهرة تصدت لكل هذه الأمور منذ اليوم الأول لأحداث السابع من أكتوبر، والتوقيت الحالي يمثل أخطر التوقيتات للقضية الفلسطينية لتبعات هذا الأمر والتحركات الإسرائيلية على الأمن القومي المصري بشكل واضح وفي إطار ممنهج واستثمار حالة الفوضى الداخلية بقطاع غزة وارتداداتها.

وتابعت أستاذ العلوم السياسية، أنّ الانتهاكات الإسرائيلية حاليا تجاوزت تبعات القضية الفلسطنية، والحديث يدور عن انتهاكات تطال فوضى الإقليم وإعادة تشكيل ديناميكيات الإقليم بشكل واضح، وهو ما تسعى إلى القاهرة للتعامل معه وبناء شبكة من الشركاء والتحالفات ووأد المخطط الإسرائيلي وإعلاء القضية الفلسطينية وإعطاء رسائل واضحة ومباشرة لثوابت القاهرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنه لا مساس بالأمن القومي المصري، ولا انحراف عن تصوراتنا فيما يتعلق بوجود دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967.

