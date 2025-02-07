البابا تواضروس يترأس تدشين كنيسة العذراء بمدينتي.. غدًا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا السبت، قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم ومارجرجس بمدينتي، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب القبطي.

ومن المقرر أن يشارك من أساقفة الكنيسة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع والأنبا إكليمندس أسقف ألماظة والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لشبرا الشمالية.

وكان قد استقبل البابا تواضروس الثاني، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووفد برنامج "الدبلوماسية الشبابية" في نسخته الثالثة، ذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار تعزيز الوعي والانتماء الوطني بين الشباب المصري، وإلقاء الضوء على دور الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجتمع والتاريخ المصري.

وتناول البابا تواضروس خلال اللقاء، التاريخ المصري منذ الحقبة الفرعونية حتى وقتنا هذا، وكذلك تاريخ الكنيسة القبطية، موضحًا أنها تأسست مع دخول المسيحية إلى مصر عبر القديس مار مرقس في القرن الأول الميلادي.