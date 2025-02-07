محافظ بني سويف يراجع مع "التعليم" الترتيبات النهائية للفصل الدراسي الثاني

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع التعليم الترتبيات النهائية التى نفذتها مديرية التربية والتعليم،لاستقبال الفصل الثاني للعام الدراسي 2024/2025، والذي ينطلق "غداً السبت "في 193 مدرسة تستقبل أكثر من 180 ألف طالب وطالبة (113 مدرسة ابتدائي و 74 إعدادي و 6 مدارس ثانوي عام) " التي تعمل بنظام الفترتين، لتنتظم الدراسة "بعد غد الأحد" في أكثر من 1342 مدرسة بمختلف المراحل

حيث يزيد العدد الإجمالي للطلاب عن 825 ألفا و700 طالب وطالبة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام والفني ، بواقع ( 37 ألف و371 تلميذا وتلميذة برياض الأطفال و 464 ألف و136 تلميذا في 731 مدرسة ابتدائي " رسمي عربي / لغات / خاص " ، و 216 ألف و623 في 463 مدرسة إعدادي، و 47 ألف في 93 مدرسة ثانوي عام ، و 60 ألف و635طالباً في 55 مدرسة ثانوي فني " صناعي ، زراعي ، تجاري " موزعين على مختلف نوعيات التعليم الفني (32 مدرسة للتعليم الصناعي في 6 مدارس الزراعي،17 مدرسة تجاري )

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعدته أمل الهواري وكيل الوزارة ، بشأن الترتيبات والتجهيزات النهائية لخطة الاستعدادات التي قامت بها المديرية الفترة الماضية،للاطمئنان على جاهزية المدارس وتوافر كافة المتطلبات والاحتياجات اللازمة قبل استئناف الدراسة مع بداية الفصل الثاني،حيث أشارت وكيل الوزارة إلى عقد سلسلة من الاجتماعات_ الفترة الماضية _ مع مديري ووكلاء إدارات التعليم ،وفي حضور :هاني رجائي مديرعام التعليم العام،ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ، كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ، عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية لمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالاستعداد لبداية التيرم الثاني

وخلال الاجتماعات تم التأكيد على تضافر الجهود وتكاتف وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية، مع أهمية قيام كافة أفراد المنظومة دوره على أكمل وجه، مع عدم السماح بالتقصير في أداء العمل في سبيل تحقيق الانضباط والنهوض بالعملية التعليمية ، والتأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية من مجالس الأمناء والوحدات المحلية ومديرية الصحة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة متميزة وتحقيق الانضباط وتوفير الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب والتأكد من سلامة محيط المدرسة وخلوه من تجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المدرسة بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات من خلال التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، مع استمرار المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية، وتفعيل مجموعات التقوية بمختلف المدارس لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة

وخلال الاجتماعات تم التوجيه بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ والطلاب والعاملين ، بجانب وضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة الطلاب ، علاوة على تفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخزين التغذية بصورة جيدة من خلال أسس ومعايير الجودة التي تضمن سلامة الوجبات ، والالتزام بما جاء في الكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية ، بشأن الكثافات الطلابية وجداول الحصص وقوائم الفصول، والتقييمات الأسبوعية وأعمال السنة.

فضلاً عن ضرورة الإلتزام بتطبيق لائحة الانضباط والتحفيز المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية ،والحرص على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم ، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح بمدخل المدرسة ، والتشديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب وأولياء الأمور والإحالة الفورية للمساءلة القانونية للمخالفين ،والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونياً والسجلات المخصصة لذلك أولا بأول ، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم ،والعمل على بذل كافة الجهود بغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن ، والتأكيد على الثوابت الوطنية من خلال برامج الإذاعة ، والإلتزام بتحية العلم وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بجميع المدارس