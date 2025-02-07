احذر.. الإفراط في شرب الماء قد يهدد حياتك

إن شرب الماء مفيد وضروري ، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نقص صوديوم الدم، مما يؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر شرب كمية كبيرة من الماء، بحسب موقع تايمز ناو.

النصيحة الصحية هي شرب ثمانية أكواب يوميا، لكن هذه القاعدة التي تنطبق بشكل عام ، تختلف احتياجات الترطيب وفقا لحجم الجسم ومستوى النشاط وما إذا كنت تتعرق كثيرا في الجيم أو ممارسة الرياضة مشاهدة التلفاز فقط.

في الحالات الشديدة ، قد يؤدي زيادة تناول الماء إلى التسمم المائي، الذي يسمي بنقص صوديوم الدم ، وهي حالة يتم فيها قلة توازن الصوديوم في الدم، ما يتسبب في تضخم الخلايا.

وتصل الأعراض من الارتباك البسيط إلى النوبات التي تهدد الحياة، وفي الحالات الأكثر تسبب موت الأشخاص نظرا لإفراط في الشرب وبسرعة كبيرة.

ما هي الكمية المناسبة الذي تعتبر أكثر من اللازم؟

لا يوجد رقم سحري محدد ، لكن يؤكد الخبراء على أن تناول ما يزيد على ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء في فترة قصيرة أو أكثر من عشرة لترات يوميا ، قد يدفع جسمك إلى منطقة خطيرة، وهذا يشبه إغراق كليتيك في نظام الترشيح الخاص بهما.

هل يعني هذا أنه يجب عليك توخي الحذر بشأن الترطيب؟

بالتأكيد لا، ولكن بدلا من شرب كميات كثيرة دون وعي، استمع إلى جسدك، فالعطش موجود لسبب ما ، فهو مقياس الماء الموجود بداخلك، ولون البول مؤشر مفيد آخر.

أهم ما في الأمر هو أن الترطيب أمر جيد وهام ، ولكن التوازن والوسطية قي كل شيء مطلوب ، اشرب عندما تشعر بالعطش، ولا تفرط في الشرب، ومن أجل كل ما هو مفيد، لا تجبر نفسك على "تحدي الترطيب".

الماء رائع، فقط تذكر مثل كل المأكولات الممتعة في الحياة مثل الشوكولاتة ، لذا من الأفضل تناوله باعتدال .