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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة في طمون جنوب طوباس دون وقوع إصابات

مسيرة
مسيرة
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قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير، اليوم /الجمعة/، منطقة في بلدة طمون جنوب طوباس، دون وقوع إصابات. 

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة الاحتلال المسيرة ألقت قنبلة وسط أحد الشوارع في طمون، دون وقوع إصابات، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

ومنذ بداية العدوان الأخير على طمون، قصف الاحتلال أكثر من 10 مرات عدة مناطق وشوارع قرب المواطنين، كنوع من الترهيب، ومنعهم من التنقل والحركة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، لليوم السادس على التوالي، وسط عمليات تخريب وتدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين، وتجريف الشوارع، ومداهمة منازل المواطنين، وإغلاق الطرق بالسواتر الترابية.
 

الاحتلال الإسرائيلي طوباس طمون