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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل: فتح باب التقديم على 5 أطباء جلدية وتجميل في إحدى الدول العربية

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم على فرص عمل ل 5 أطباء تخصص جلدية وتجميل، ودعا الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط  تقديم الأوراق المطلوبة من "c.v"، وشهادات علمية وخبرات وصورة من جواز سفر سارٍ، وذلك بداية من اليوم الجمعة  الموافق 7 فبراير 2025، ولمدة 10 أيام، على البريد الالكتروني التالي :
labour@labour.gov.eg

وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة.


وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة للمتقدمين على الـ 5 فرص عمل هي:

1- السن لا يقل عن 35 عاما للجنسين.

2- اجتياز الاختبارات.

3- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص.

4- اعتماد جميع الشهادات العلمية.

وأضافت، إن الرواتب تتراوح  ما بين 3500 إلى 4000 دولار شهرياً، كما يوفر  المركز الطبي السكن وتذكرة سفر سنوية.

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