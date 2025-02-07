إعلام غزة: الاحتلال يعرقل المساعدات ويتنصل من التزاماته بوقف إطلاق النار

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التنصل من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا فيما يتعلق بالشق الإنساني.

وأوضح أن ما دخل من الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع لا يتجاوز 10% مما نص عليه الاتفاق، متهمًا الاحتلال بالتلاعب بأولويات واحتياجات الإغاثة والإيواء.

وأشار المكتب إلى أن آلاف الخيام التي تؤوي النازحين تعرضت للغرق بسبب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة، كما كشف أن الاتفاق ينص على إدخال 50 شاحنة وقود يوميًا، لكن ما يصل فعليًا لا يتعدى 15 شاحنة، فيما يمنع الاحتلال إدخال مواد ضرورية لعمليات الإيواء والترميم، مثل مولدات الطاقة.