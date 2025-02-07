نائبة المبعوث الأمريكي تؤكد ضرورة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة

أكدت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، ضرورة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية الجديدة، وأن يبقى منزوع السلاح.

وقالت أورتاجوس - خلال مؤتمر صحفي عقب لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، إن الضغط الذي يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران يهدف بألا يكون لها نفوذ في المنطقة، مؤكدة التزام بلادها بانسحاب إسرائيل من لبنان في 18 فبراير الجاري.

ونوهت بأن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الصداقة والشراكة مع لبنان، وأن واشنطن لديها آمال كبيرة بتطوير العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن أملها بأن ينتهي الفساد في البلاد، وأن تنتقل بيروت إلى الإصلاحات من أجل الوصول إلى البلد العظيم الذي يستحقه الشعب اللبناني.

