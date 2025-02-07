أوكرانيا: تسجيل أكثر من 100 اشتباك قتالي مع القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 101 اشتباك قتالي على الخطوط الأمامية مع القوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أنه تم رصد 101 اشتباك خلال الساعات الـ24 الماضية، ويبقى محور بوكروفسك هو أكثر موقع يشهد اشتباكات.. موضحة أن القوات الروسية شنت 84 غارة جوية على مواقع أوكرانية، بالإضافة إلى إسقاط 138 قنبلة موجهة.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الروسي شن أكثر من 5 آلاف ضربة مدفعية على مواقع أوكرانية، منها 94 ضربة باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى نشر 2829 طائرة بدون طيار.

