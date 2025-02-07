الشوباشي: جهود مصر في دعم غزة تعكس موقفًا إنسانيًا ثابتًا

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أن قطاع غزة يحظى باهتمام عالمي بفضل الموقف المصري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد منذ اليوم الأول لأحداث 7 أكتوبر 2023 على أن التهجير "خط أحمر".

وأوضحت الشوباشي، خلال لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس السيسي رفض التهجير بشكل قاطع، وعمل على تعزيز موقف معسكر رافضي تهجير الفلسطينيين بالحجج والبراهين المقنعة.

وأضافت أن الرئيس الغيني انضم إلى قائمة طويلة من الرؤساء الذين أقنعهم الرئيس السيسي بعدالة القضية الفلسطينية، مؤكدة أن جهوده في هذا الإطار تؤتي ثمارها بوضوح.

وشددت على أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث تواصل إرسال المساعدات الغذائية والطبية، وتقديم العلاج للمصابين، انطلاقًا من دورها الريادي، مؤكدة أن الفلسطينيين في غزة يقدرون هذا الدعم المستمر، الذي يمنحهم الأمل ويخفف من معاناتهم، مما يعكس دور مصر كداعم أساسي للقضية الفلسطينية.