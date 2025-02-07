طارق فهمي: مصر تقف حائط صد أمام مخططات تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر تقف حائط صد أمام مخططات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا، أن بيان وزارة الخارجية أمس يؤكد على المواقف المصرية المتراكمة بالنسبة إلى التطورات في الشأن الفلسطيني بقطاع غزة وفي القضية الفلسطينية عموما.

وأضاف “فهمي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تأكيدا في البيان على رفض مصر بشكل قاطع للتهجير والإقرار بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحق العودة، باعتبار أن حق العودة أحد أهم مرتكزات قضية الصراع العربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى القدس والمستوطنات وغيرها من الملفات.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ مصر ترفض التعامل مع مخططات التهجير، مشيرًا، إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تحرض على تنفيذ هذه الفكرة، وهذا أمر خطير، لافتًا، إلى أنّ مقترح الإدارة الأمريكية بالتهجير وجد صدى لدى الدوائر الإسرائيلية في هذا السياق.

ومن ثم، يجب التعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد وتسجيل موقف، وهو ما أكدت مصر في بيان وزارة الخارجية الصادر أمس، الخميس.