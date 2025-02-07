"تصنيع منتجات الألبان" دورة تدريبية لطلاب الجامعات وشباب الخريجين بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا عمليا بعنوان "تصنيع منتجات الألبان" لـ 27 طالبا من الجامعات وشباب الخريجين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأستاذ علاء فارق خلال جلسة أسأل الوزير بمؤتمر طريقك أخضر لتحقيق مطالب الشباب والتي من بينها تنظيم دورات تدريبية عملية متخصصة لتدريب طلاب الجامعات و شباب الخريجين لتأهيلهم لسوق العمل وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات المختلفة من بينها مجال التصنيع الغذائي وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن صناعة الألبان من الصناعات الهامة في جميع بلدان العالم وأن تطوير هذه الصناعة يحقق عائد صحي واقتصادي ويساهم في رفع نصيب الفرد من منتجات الألبان، وتوفير الألبان النظيفة والصحية ذات الجودة العالية والخالية من مسببات الأمراض، مما يحافظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح عرفات، يعد اللبن من المواد الغذائية الضرورية لجسم الإنسان لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة لبناء خلايا وأنسجة الجسم المختلفة ويعتبر اللبن الغذاء الأمثل الذي يعتمد عليه الطفل والحيوان الرضيع كما انه غذاء صالح للمرضى والمسنين لاحتواء اللبن على العديد من المكونات مثل الدهن والبروتين والسكر والاملاح المعدنية والفيتامينات بنسب ملائمة لاحتياجات الجسم مما يجعله غذاء أقرب الى الكمال حيث يطلق عليه الغذاء الكامل ومع احتوائه لهذه المكونات الغذائية الهامة فإن قابليته للهضم عالية إذا ما قورن بغيره من الأغذية الأخرى. يهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المتدربين بالطرق والوسائل اللازم اتباعها لإنتاج لبن نظيف مما يساعد في تقليل الفاقد من الالبان خلال الفترة ما بين الحلابة والتصنيع.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف سعد وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن اللبن من الأغذية سريعة الفساد والتلف نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء بالإضافة الى احتوائه على العديد من المغذيات مثل البروتين وسكر اللاكتوز والدهن والاملاح المعدنية والفيتامينات مما يجعله بيئة ملائمة لنمو العديد من الميكروبات سواء المسببة للفساد أو المسببة للأمراض وعليه فأنه يجب تطبيق الممارسات الصحية الجيدة لإنتاج لبن نظيف بداية من عملية الحلابة حتى وصوله الى المستهلك إما في صورة لبن خام أو منتجات مصنعة.

وأكد “سعد” أنه يجب تطبيق الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة خلال خطوات تصنيع منتجات الألبان المختلفة والتي تمر بخطوات رئيسية مشتركة بالإضافة لخطوات فرعية تتوقف على نوع المنتج المطلوب صناعته إلا أن معظم منتجات الالبان تشترك في العديد من العمليات الأساسية مثل التنقية والترشيح والتسخين والتبريد والتعبئة والتغليف والتي يتم من خلالها انتاج المنتج بشكله النهائي.

ويهدف البرنامج التدريبي الى تعريف المتدربين على خطوات استلام الالبان في مصانع الالبان والاشتراطات الصحية لذلك والاختبارات التي تجرى على الألبان والإضافة الى تدريب عملى على طرق تصنيع منتجات الألبان المختلفة مثل تصنيع الجبن القريش –الزبادي - الرايب – الجبن الدمياطي – جبن الراس- الجبن المطبوخ.

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