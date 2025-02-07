بسبب فسخ خطوبتها.. انتحار فتاة بتناول أقراص مخدرة في الفيوم

لفظت فتاه أنفاسها الأخيرة، إثر تناولها عددا كبيرا من الأقراص المخدرة لمرورها بحالة نفسية بعد «فسخ» خطوبتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار الجهات المختصة التي تتولي التحقيق .

وبدأت الواقعة عندما تلقى مركزشرطة مركز الفيوم بلاغا من مستشفى الفيوم العام بوصول"نور .ص" 22 سنة، مقيمة بقرية هوارة المقطع بدائرة المركز، مصابة بتسمم نتيجة تناولها عددا كبيرا من الأقراص المخدرة، وتم إسعافها ولكنها فارقت الحياة، انتقل رجال المباحث للمكان.

وبسؤال أسرة الفتاة أكدوا بأن ابنتهم كانت مخطوبة لأحد الأشخاص وارتبطت به عاطفيا ولكنه فسخ خطبتها وتركها.

وأضافوا أن الفتاة علمت بأن خطيبها السابق ارتبط بفتاة أخرى؛ ما سبب لها حالة نفسية سيئة؛ حيث دخلت غرفتها وتناولت أقراصا مخدرة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها ومكثت يومًا، لكنها فارقت الحياة.