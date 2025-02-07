ads
الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب فسخ خطوبتها.. انتحار فتاة بتناول أقراص مخدرة في الفيوم

الفتاه المتوفيه
الفتاه المتوفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لفظت فتاه أنفاسها الأخيرة، إثر تناولها عددا كبيرا من الأقراص المخدرة لمرورها بحالة نفسية بعد «فسخ» خطوبتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار الجهات المختصة التي تتولي التحقيق .

وبدأت الواقعة عندما تلقى مركزشرطة مركز الفيوم بلاغا من مستشفى الفيوم العام بوصول"نور .ص" 22 سنة، مقيمة بقرية هوارة المقطع بدائرة المركز، مصابة بتسمم نتيجة تناولها عددا كبيرا من الأقراص المخدرة، وتم إسعافها ولكنها فارقت الحياة، انتقل رجال المباحث للمكان.

وبسؤال أسرة الفتاة أكدوا بأن ابنتهم كانت مخطوبة لأحد الأشخاص وارتبطت به عاطفيا ولكنه فسخ خطبتها وتركها.

وأضافوا أن الفتاة علمت بأن خطيبها السابق ارتبط بفتاة أخرى؛ ما سبب لها حالة نفسية سيئة؛ حيث دخلت غرفتها وتناولت أقراصا مخدرة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها ومكثت يومًا، لكنها فارقت الحياة.

فسخ خطوبتها إنتحار فتاة بتناول أقراص مخدرة محافظة الفيوم قرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم أخبار الفيوم