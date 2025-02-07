“الزراعة” تستعرض أنشطة مركز البحوث لدعم القطاع

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير رسمي لها أنشطة رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة الإرشادية خلال الأسبوع الأول من فبراير 2025، بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية ودعم المزارعين.

وذلك بالتعاون مع قطاع الارشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي وبالتنسيق مع الدكتور ياسر الحيمري المنسق العام للبرامج الارشادية والتدريبية ومبادرة المراكز الإرشادية في إطار التعاون والتكامل.

وأوضح التقرير أن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية قامت بتنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية المنفذة وهي:

1. ندوات إرشادية للنهوض بمحصول القمح

تم تنفيذ 22 ندوة في 18 محافظة، حضرها 330 مزارعًا، وركزت على الاكتشاف المبكر لأمراض الصدأ (الأصفر والبرتقالي) وطرق المكافحة بالمبيدات الموصي بها.

2. الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح

نُفذت 9 ندوات في 9 محافظات، بحضور 110 مزارعين، وتناولت توصيات فنية حول إزالة الحشائش وإضافة الأسمدة الأزوتية قبل طرد السنابل.

3. المدارس الحقلية لمحصول القمح

تم تنظيم 7 مدارس حقلية في 4 محافظات، بحضور 75 مزارعًا، تناولت الري على الحامي ومنع الري أثناء هبوب الرياح.

4. أيام حقلية حول ترشيد استخدام المياه

نُفذت 9 أيام حقلية في 9 محافظات، بحضور 171 مزارعًا، لشرح تقنيات الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر لتوفير مياه الري.

5. ندوات توعية حول تطهير المساقي والمراوي

عُقدت 16 ندوة في 8 محافظات، حضرها 240 مزارعًا، بالتعاون مع مشروع تطوير الري الحقلي.

6. أيام حقلية لمحصول بنجر السكر

تم تنفيذ 3 أيام حقلية في 3 محافظات، بحضور 75 مزارعًا، وناقشت أهمية فطام المساحات قبل الحصاد والانتظام في الري.

7. الإعلام الزراعي والإرشاد عبر وسائل الإعلام

المشاركة المستمرة في البرنامج الإذاعي "خير بلدنا" على إذاعة صوت القاهرة الكبرى كل يوم سبت من الساعة 3:15 إلى 4:00 مساءً.

8. المتابعة الميدانية لحل مشكلات المزارعين

يقوم المرشدون الزراعيون بمتابعة الأنشطة الزراعية ميدانيًا، ورصد المشكلات وإبلاغ المختصين لحلها.

9. نشاط المراكز الإرشادية

تم تنفيذ 682 ندوة إرشادية في مختلف المجالات، بحضور 10,230 مزارعًا.

أهمية هذه الجهود:

• تحسين الإنتاجية الزراعية من خلال نشر التوصيات العلمية الحديثة.

• مكافحة الآفات والأمراض لضمان سلامة المحاصيل.

• ترشيد استهلاك المياه عبر تطبيق تقنيات حديثة.

• توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المحاصيل.

ويؤكد مركز البحوث الزراعية على استمراره في تقديم الدعم الفني والإرشادي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

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