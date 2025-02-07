ads
الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عصابة تنصب على المواطنين بالآثار المزيفة بالمعادي

صور المتهمين
صور المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بالمعادى. 

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (تاجرين) بقيام سيدة وصحبتها آخرين "مجهولين" بالنصب عليهما وإيهامهما بإكتشافهم قطع أثرية بقطعة أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالى نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم ، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض عصابة تنصب المواطنين بالأثار المزيفة