القبض على عصابة تنصب على المواطنين بالآثار المزيفة بالمعادي

نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بالمعادى.

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (تاجرين) بقيام سيدة وصحبتها آخرين "مجهولين" بالنصب عليهما وإيهامهما بإكتشافهم قطع أثرية بقطعة أرض بمنطقة البدرشين بالجيزة والاستيلاء منهما على مبلغ مالى نظير حصة من القطع الأثرية المستخرجة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم ، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.