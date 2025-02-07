الكشف وتوفير العلاج لـ 1341 مواطنا بالمجان في بني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي "الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير الجاري" بقرية النواميس مركز الواسطى، مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء ، عظام، الجلدية ، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية تم الكشف على 1341 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 205، معمل طفيليات 38، حالات أشعة عادية 5، قرارين للعلاج على نفقة دولة، تحويل 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 60 حالة.

من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 3982 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة ، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.