القبض على سائق هرب بعد أنقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق مينى باص هرب بعد أنقلاب سيارته وإصابة الركاب بمدينة نصر، حيث تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإنقلاب سيارة "مينى باص" ووجود مصابين بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة مينى باص "تابعة لشركة نقل جماعى" بالطريق محل البلاغ اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلاب السيارة ولاذ قائدها بالفرار تاركاً السيارة، مما تسبب فى إصابة الركاب بكدمات وكسور متفرقة بالجسم وعلى الفور تم إزالة آثار الحادث، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط قائد السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وعلل هروبه خوفاً من المساءلة القانونية – لعدم حمله تراخيص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.