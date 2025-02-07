طلاب جامعة الزقازيق يشاركون فى المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية بكفر الشيخ

شارك طلاب جامعة الزقازيق في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، المنعقد بجامعة كفر الشيخ، خلال الفترة من ٥إلى ٨ فبراير ٢٠٢٥م، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي.

وجاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية البارزة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة؛ مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم الأنشطة الطلابية، ويتيح هذا المهرجان الفرص أمام الطلاب المميزين رياضيًّا بمختلف الجامعات المصرية للمنافسة الرياضية، بما يعزز قيم الروح الرياضية والتعاون بين الشباب الجامعي.

وأَعْرَبَ الدكتور خالد الدرندلي، عن سعادته بهذه الدعوة، مؤكدًا أَنَّ الجامعة تحرص على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية، خاصة الفعاليات الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزيز مهاراته البدنية والنفسية.

وأشاد الدرندلي بجهود جامعة كفر الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذا المهرجان الذي يجمع بين المنافسة الشريفة والتواصل الفعّال بين طلاب الجامعات.

من جانبه، أَكَّدَ الدكتور هلال عفيفي، أَنَّ مشاركة الجامعة في هذا المهرجان تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب، موضحًا أَنَّ الجامعة ستشارك بعدد من الفرق الطلابية في مختلف الألعاب الرياضية؛ مثل: (كرة قدم خماسية طلاب، وكرة طائرة طلاب وطالبات، وكرة السلة طلاب وطالبات، وتنس طاولة طلاب وطالبات، وألعاب ترويحية)، وذلك في إطار دعمها المستمر للأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف عفيفي قائلاً:"الرياضة الجامعية لها دورٌ مهمٌ في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ونحن نحرص على دعم طلابنا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قدراتهم البدنيَّةِ والفكريَّةِ".

وجدير بالذكر أَنَّ الإشراف المرافق للطلاب المشاركين بالمهرجان يتمثل في الآتى أسمائهم الدكتور محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومنال فاروق مدير إدارة الأسر الطلابية، ومحمد عصام أخصائي رياضي، ومحمد عادل أخصائي رياضي.