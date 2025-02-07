"بطة" تورط نجل ترامب فى إيطاليا.. ودعوات برلمانية لفتح تحقيق عاجل

يتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمواجهة أزمة في الداخل الإيطالي نتيجة رحلة صيد شارك فيها دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، أدت لصيده نوعا نادرا من البط، ما أثار غضب واستياء داخل حماة البيئة وفى دوائر روما السياسية والتشريعية عامة.

ويبدو أن الأزمات تتوالى على دونالد ترامب وذلك منذ عودته إلى البيت الأبيض، ما بين التعريفات الجمركية، ورغبته في تفريغ قطاع غزة بخلاف التصعيد الممتد مع دول الجوار الأمريكي، جميعها لم تكن كافية ، لتبدأ أزمة جديدة بطلها نجله.

تفاصيل رحلة الصيد ذكرتها صحيفة تليجراف البريطانية، مضيفة إلى أن الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، متهم بإطلاق النار بصورة غير قانونية على نوع بط نادر أثناء رحلة صيد في إيطاليا، وهو البط الأحمر، وهي فصيلة محمية بموجب القوانين الإيطالية والاتحاد الأوروبي على حد سواء.

ترامب الابن فى مرمى النيران بسبب "البط الأحمر"

ووفقا لقانون الصيد الوطني الإيطالي، الذي صدر عام 1992، فإن أي شخص يثبت تورطه بقتل نوع محمي أو نادر مثل البط الأحمر سيواجه غرامة كبيرة تصل الي 1500 يورو.

ودعا النواب الإيطاليون جيلبرتو بيتشيتو فراتين، وزير البيئة، للتحقيق، وقد قدم أحد الساسة الإقليميين شكوى جنائية.

وكان ترامب جونيور في رحلة صيد في البحيرات والأراضي الرطبة جنوب البندقية أثناء عطلته في ديسمبر.

وتم تحميل مقطع فيديو من الرحلة على موقع Field Ethos: The Global Hunt for Adventure، وهو موقع ويب للصيد والرماية والأنشطة الخارجية، ويقول في الفيديو وهو يقف في وضعية الرماية بجوار بحيرة ضبابية ويرتدي سترة مموهة، إنه وزملاؤه الصيادون أطلقوا النار على "الكثير من البط البري".

وفى الفيديو يلوح نجل ترامب إلى بطة ميتة ذات ريش كريمي ونحاسي، ويقول: "لذا فإن هذا بطة غير شائعة إلى حد ما في المنطقة.. لست متأكدا حتى مما تعنيه باللغة الإنجليزية. لكنها عملية صيد لا تصدق. بمجرد أن رأوا الطعوم، جاءوا على الفور".

وقال أندريا زانوني، وهو سياسي إيطالى في فينيتو وعضو في حزب أوروبا الخضراء، الثلاثاء إنه قدم شكوى جنائية إلى شرطة كارابينييري الإيطالية.

وتابع: "في إحدى اللقطات، يظهر ترامب وهو يصف البط التي تم إطلاق النار عليها، بما في ذلك البط البري الأحمر، وهو نادر الظهور في أوروبا".

وبخلاف أزمة نجل ترامب الدائرة داخل إيطاليا، تدرس روما بدقة خياراتها للتعامل مع إدارة ترامب بعد إعلان الأخير اعتزامه فرض زيادة في الرسوم الجمركية علي الدول الأوروبية عامة .

ويتكاثر نوع البط الذي اصطاده ترامب الأبن في آسيا ولكنه متاح في جيوب معزولة قليلة في أوروبا وشمال أفريقيا، وعلق زانوني على الحادث بقوله: "الصيد يبدو أنه تم في وادي بيريمبي، وهو جزء من البحيرات والمستنقعات الممتدة جنوبا من البندقية.. إنها منطقة محمية بموجب اللوائح الأوروبية وهي جزء من موقع شبكة ناتورا 2000 التابعة للاتحاد الأوروبي، كمنطقة محمية للحفاظ على البيئة".

ويضيف قائلا : بموجب القانون الإيطالي، يتيح فقط للمواطنين الإيطاليين أو المقيمين بالصيد.. ومثل أي أجنبي، بموجب القانون في إيطاليا لا يسمح له أن يمارس الصيد. حيث تحتاج إلى ترخيص من الشرطة وبطاقة عضوية جمعية الصيد.. فينيتو وإيطاليا بصورة عامة ليست ملكا للولايات المتحدة".

ودعا تحالف الخضر واليسار وزير البيئة إلى التدخل. وقالت لوانا زانيلا، عضو البرلمان من أوروبا الخضراء، إن "قتل الأنواع المحمية جريمة".