وزير دفاع الاحتلال: لن نسمح بإدلاء ضباط الجيش بتصريحات ضد خطة ترامب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على رفضه السماح لضباط الجيش بالإدلاء بأي تصريحات تنتقد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على موقف موحد داخل المؤسسة العسكرية وعدم السماح بأي تباين في الرؤى المتعلقة بالخطط السياسية أو العسكرية.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تحذيرات رئيس الاستخبارات العسكرية، شلومي بيندر، الذي أعرب عن قلقه من العواقب المحتملة للخطة الأمريكية التي تتضمن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكد بيندر أن تنفيذ الخطة قد يؤدي إلى تصعيد حاد في الضفة الغربية المحتلة، مع تحذير خاص بشأن شهر رمضان المقبل، الذي يترقب المجتمع الدولي تأثيراته على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وفي ذات السياق، أكد بيندر أن "التقييم السائد" داخل الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن الخطة قابلة للتنفيذ، رغم عدم وضوح تفاصيل تنفيذها بشكل كامل حتى الآن.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن التحذيرات من العواقب المحتملة تتزامن مع ضغوط متزايدة من الجيش الإسرائيلي على المستوى السياسي لتوضيح الخطوط العريضة للخطة وتقديم ضمانات لتفادي أي تصعيد غير متوقع.

من جانب آخر، نقلت صحيفة معاريف عن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يادلين، الذي أعرب عن شكوكه في قدرة خطة ترامب على تحقيق النجاح، رغم مغرياتها السياسية لإسرائيل.