على هامش معرض مصر الدولي لليخوت والقوارب.. إطلاق المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، معرض مصر الدولي لليخوت المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025.

وذلك وسط مشاركة واسعة من أكثر من 40 شركة كبرى و120 علامة تجارية عارضة لتصميمات اليخوت السياحية وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري ، واللواء حسين الجزيري، رئيس هيئة السلامة البحرية، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، و محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية.

وبدأت فعاليات الافتتاح بإطلاق وتدشين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمنصة اليخوت المحلية و التى تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز السياحة البحرية في مصر و تعظيم اليخوت المحلية وحيث ستتولى وزارة النقل ممثلة في قطاع النقل البحرى إدارة المنصة التي تهدف إلى تسهيل عملية الخدمات المخصصة لليخوت السياحية في المراين المختلفة كما يمكن من خلال هذه المنصة تقديم مالكي اليخوت والمستثمرين في قطاع السياحة البحرية خدماتهم بشكل أكثر تنظيماً وشفافية، بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تحفيز القطاع البحري المحلي وفتح فرص جديدة للاستثمار في مجال اليخوت السياحية فضلاً عن تحسين التفاعل بين مقدمي خدمات (الدعم اللوجستي، والصيانة، والأنشطة البحرية المختلفة) ومرتادي المراين، كما ستساهم في تعزيز الحوكمة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل اليخوت، وضمان الامتثال لمعايير السلامة البيئية والبحرية في المراين السياحية المختلفة.

وستتكامل منصة اليخوت المحلية مع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي سبق وأطلقتها وزارة النقل في سبتمبر 2022 لتقديم اعلى مستويات من الخدمات الرقمية في مجال سياحة اليخوت وتبسيط الإجراءات الخاصة بها خاصة وأن هذه النافذة عبارة عن موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، وحيث تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آلياً إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك إصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبى يتم تحصيلها إلكترونياً من خلال النافذة بالدولار الأمريكى علماً بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقاً فترة من 15 – 30 يوما.

وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أجنحة المعرض المختلفة وأشاد بالمشاركة الواسعة التي يشهدها المعرض من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكذلك كل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية.

وفي كلمته التي القاها خلال فعاليات الافتتاح أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن سعادته بالتواجد خلال هذا المعرض الهام وهذا التجمع الكبير في مجال صناعة القوارب واليخوت لافتا الى ان المعرض الدولي لليخوت يعد حدثًا استثنائيًا يجمع كل الأطراف المعنية بصناعة اليخوت في مصر ويعزز مكانة مصر المتنامية كوجهة متميزة لسياحة اليخوت، مشيرا الى ان المعرض يهدف إلى الجمع بين صناع القرار، والمستثمرين، وخبراء القطاع البحري، بما يساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول أحدث التطورات في صناعة اليخوت والخدمات المرتبطة بها وبما يساهم في الترويج للمراسي السياحية المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات البحرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت لافتا الى أن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة للتعاون بين القطاع المحلي والدولي وبين القطاعين الحكومي و الخاص، بما يساهم في فتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع في صناعة القوارب واليخوت.

وأضاف الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بتطوير وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، إيمانًا بأهمية هذا القطاع في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، وزيادة العوائد الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية مؤكدا ان وزارة النقل، وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تعمل على تنفيذ رؤية الدولة لتطوير هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة أمام السياحة البحرية في مصر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد وإمكاناتها البحرية الهائلة وانه في هذا الإطار، فقد تم تنفيذ حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي تهدف إلى جعل مصر وجهة رئيسية لسياحة اليخوت، ومن أبرز هذه الجهود إطلاق المنصة الإلكترونية لسياحة اليخوت، التي تتيح إجراءات دخول وخروج اليخوت بكل سهولة، مما يسهم في تقديم خدمات سريعة ومتكاملة ونحن نشهد اليوم تدشين “منصة اليخوت المحلية” التي طورها قطاع النقل البحري واللوجستيات لتكون نافذة متكاملة تُسهل جميع الإجراءات الخاصة باستقبال وتسجيل اليخوت المحلية.

ولفت إلى العمل على تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء وتحديث المراسي السياحية والموانئ المتخصصة، لتوفير بيئة جاذبة لليخوت الفاخرة وتقديم حوافز استثمارية لتشجيع الشركات والمستثمرين على إقامة مشروعات تخدم هذا القطاع الحيوي وكذا تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات لوجستية متكاملة لليخوت السياحية كما نحرص على الترويج الدولي للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها وجهة مثالية لمحبي سياحة اليخوت في البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضح أنه في إطار رؤية مصر 2030، يشهد قطاع النقل البحري، سواء من حيث الموانئ أو البنية التحتية البحرية، تطوراً ملحوظاً، وان الوزارة تعمل على توفير أفضل الإمكانيات للمستثمرين والمصنعين في هذا المجال خاصة وان هناك يقين بأن هذا القطاع سيكون له دور محوري في الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة وأن سياحة اليخوت بتضافر كل الجهود والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة مع ما تتمتع به مصر من سواحل بحرية ساحرة، يمكن أن يجعل السواحل المصرية مقصد مثالي لاستقبال السياح من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي على هامش فعاليات افتتاح المعرض، قال الوزير إن إصدار تراخيص اليخوت شهدت تطورا كبيرا واختصارا في الوقت حيث تم تقليل وقت الاصدار من 15-30 يوم إلى نص ساعة، لافتاً الي أنه تم اطلاق تصاريح اليخوت المحلية أيضاً حيث يقدم صاحب اليخت مسار رحلته وكافة تفاصيلها على المنصة لاصدار التصريح، معرباً عن سعادته برؤية العديد من اليخوت المصنعة محلياً والمعروضة في المعرض.

وأوضح الوزير أنه سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل عقد معرض للنقل والصناعة باعتبار أن هذين المجالين يخدم بعضهما بعضاً، مؤكداً استعداد وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصانع لتصنيع اليخوت، وأن هناك استعداد لاستقبال هؤلاء المستثمرين في هذا المجال اعتباراً من يوم الاثنين المقبل بمقر وزارة الصناعة لبحث خططهم لاقامة هذه الصناعة الهامة، بحيث يتم تخصيص الأرض للمستثمر ويحصل بعدها على رخصة بناء ثم بعدها بستة أشهر يحصل على رخصة تشغيل لبدء الإنتاج في خلال عام من الأن وهو ما يثبت جدية الوزارة في توطين هذه الصناعة بما يصب في النهاية في منظومة الاقتصاد المصري، لافتاً الي أنه يجري العمل علي توطين صناعة السفن في مصر وتم تخصيص أرض لمستثمر مصري لاقامة مصنع لتخريد وبناء السفن التجارية.

ولفت الوزير الي انه في اطار خطة وزارة النقل لتنمية صناعة اليخوت من خلال العمل على تنمية كافة حلقات الصناعة والتي تبدأ بصناعة الحديد بالمواصفات والمعايير المطلوبة لصناعة اليخوت، حيث تم تقديم تسهيلات كبيرة فيما يخص التراخيص وحوافز لتشجيع الانتاج والتصدير، مشيراً الي ان وزارة الصناعة تستهدف تكرار المعرض السلبي الذي اقامته مؤخراً ليتم تنظيمه 2-3 مرات سنوياً على منها مرة يقام ضمن فعاليات معرض ترانس-100 الخاص بالنقل لتعريف مصنعي مستلزمات الإنتاج باحتياجات شركات النقل وغيرها من الشركات من قطع الغيار ومستلزمات الانتاج لتوفيرها محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج.

جدير الذكر ان المعرض سيشهد خلال فعالياته المختلفة إقامة جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل سياحة اليخوت في مصر" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام بمشاركة نخبة من رجال الصناعة والنقل البحري من القطاعى الخاص والحكومي كما سيستقبل المعرض وفد نادى يخت موناكو على هامش فاعلياته لمناقشة سُبل التعاون بين وزارة النقل ونادى يخت موناكو بشأن الترويج لسياحة اليخوت فى مصر.

هذا وسيتم فتح الابواب للجمهور من الساعة 11 صباحا يوم كامل للعرض إستمرار فاعليات المعرض وإستقبال الزائرين والترويج لسياحة اليخوت حتى إنتهاء فاعليات المعرض سعت 2200 من تاريخ 6 الي 9 فبراير 2025.

ولحضور المعرض يتم التسجيل من خلال اللينك الاتي

https://egyptboatshow.com/visitor-registration/

