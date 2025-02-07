اليوم.. طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على الوجه البحرى

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة؛ إذ يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 40_60 كم/س وارتفاع الأمواج من 3_4 متر.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجة، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجة.