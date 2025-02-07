الجنائية الدولية ترد على عقوبات ترامب: "ملتزمون بتوفير العدالة مهما كانت التحديات"

ردت المحكمة الجنائية الدولية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القاضي بفرض عقوبات عليها، ووصفت خطوة الولايات المتحدة بأنها تهدف إلى الإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد.

وقالت المحكمة في بيان رسمي: "نقف بحزم إلى جانب موظفينا ونتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء في جميع أنحاء العالم، في كافة الحالات التي تواجهها".

وأضافت المحكمة أنها ستواصل مهمتها في تحقيق العدالة، داعية جميع الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة والمجتمع المدني إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على أمر تنفيذي، الخميس الماضي، يقضي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

وبموجب الأمر التنفيذي، سيجري فرض "عواقب مهمة" على المسؤولين الذين تتجاوز المحكمة حدودها، بما في ذلك حظر ممتلكاتهم وأصولهم، فضلًا عن منع دخولهم إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حظر دخول أفراد عائلاتهم المباشرين إلى البلاد.

وتأتي هذه العقوبات ردًا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، مثل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.