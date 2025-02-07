الكشف الطبي بالمجان على 1247 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود إدارة القوافل بمديرية الصحة، لاستكمال عقد القوافل الطبية والعلاجية بكافة المناطق وفقًا للخطة المُعدة مسبقاً ، والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقد ذكر الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، أنه تم إطلاق قافلة طبية بقرية العباسية بمركز كفر سعد، تضمنت ١٠ عيادات تخصصية متنقلة استمرت على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تردد عليها ١٢٤٧ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، علاوة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لحالة أخرى ، وأيضًا إجراء ١٧٦ تحليل بمعمل الدم ، و١٩ تحليل بمعمل الطفيليات ، وفحص عدد ١٩ حالة بالأشعة ، و٣٤ حالة بالسونار ، هذا إلى جانب فحص ١٠٣حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ، كما تم على هامش القافلة عقد ٨ ندوات للتثقيف الصحى تردد عليها ٧٥ مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل الطبية المجانية تأتى بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان و المحافظة، وتتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية متعددة ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وتتم بشكل أسبوعى ، وفقًا لخطة تم اعدادها مسبقاً ، لتغطية مراكز ومدن المحافظة والوصول بالخدمات العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن 276 ألف منتفعة و347 ألف زيارة منزلية من حصاد تنظيم الأسرة بدمياط خلال عام 2024 في إطار جهود مديرية الصحة بدمياط للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط وبقيادة دكتورة تسنيم مايلو حيث نجحت إدارة تنظيم الأسرة في تقديم خدمات مميزة خلال العام، حيث بلغ عدد المنتفعات 276,032 سيدة، منهن 272,287 حصلن على وسائل تنظيم الأسرة، بإجمالي 78,510 سنة حماية.

جرى صرف 42,613 عبوة حبوب أحادية، 162,835 عبوة حبوب مركبة، 10,574 لولب (هرموني ونحاسي)، 108,560 واقيًا ذكريًا، 49,959 كبسولة إمبلانون، و45,387 حقنة أحادية ومركبة، بالإضافة إلى 24,561 عبوة أقراص موضعية.