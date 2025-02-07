تفاصيل إنقاذ طاقم سفينة بعد 12 ساعة من الكفاح ضد الأمواج برأس غارب.. صور

في ليلة لا مثيل لها حيث بذلت فرق الإنقاذ جهدا مضنيا لإنقاذ طاقم مركب سياحي لقي غارق على شواطئ مدينة رأس غارب بمنطقة جبل الزيت، مساء أمس الخميس، واستمرت عملية الإنقاذ من الساعة الخامسة مساء وحتى طلوع أول أضواء صباح اليوم، الجمعة، عقب إنهاء عملية إنقاذ ناجحة وتم إنقاذ كافة طاقم المركب المنكوب، وجميع الطاقم في حالة صحية مستقرة تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

وإليكم القصة الكاملة ..

في حادث مروع هز مدينة رأس غارب، غرقت سفينة في مياه البحر الأحمر، مساء أمس الخميس، وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد، لم تمر سوى لحظات حتى انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وتوجهت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ الأرواح.

في قلب الحدث، كان شقيق أحد البحارة الناجين يعيش لحظات عصيبة تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه الذي كان على متن السفينة المنكوبة، يخبره فيه أنهم يغرقون، لم يتمالك الشقيق نفسه، وسارع بإبلاغ الجهات المختصة التي تحركت على الفور إلى مكان البلاغ.

وفي عرض البحر، كانت الأمواج العاتية تتلاطم بقوة، وتجعل عملية الإنقاذ في غاية الصعوبة، ومع ذلك، لم تتوان فرق الإنقاذ التابعة لإحدى شركات البترول، وقامت بالدفع بثلاثة قوارب إنقاذ إلى مكان الحادث.

استمرت عملية الإنقاذ اثنتي عشرة ساعة متواصلة، حيث عملت فرق الإنقاذ بجد وإصرار لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة. ورغم صعوبة المهمة، تمكنت الفرق من إنقاذ جميع أفراد الطاقم الستة، في عملية إنقاذ ناجحة بكل المقاييس.

بعد انتهاء عملية الإنقاذ، تحدث شقيق أحد البحارة الناجين عن اللحظات العصيبة التي عاشها، وكشف عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي تلقاها من شقيقه قبل غرق السفينة. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإنقاذ لإنقاذ الأرواح، مؤكدًا أنهم كانوا الأمل الوحيد لإنقاذ طاقم السفينة.



وأكدت مصادر بحرية أن سبب غرق السفينة سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، مشيرا إلى أن المركب خرجت من السويس، مؤكدا أنها أول رحلة للمركب المنكوبة، لافتا إلى أن تكلفة المركب المنكوبة 40 مليون جنيه.

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