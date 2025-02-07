مسرح السامر يشهد احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم الموظف المثالي.. صور

شهد مسرح السامر بالعجوزة، احتفالية الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم الموظف المثالي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

في مستهل كلمته، نقل الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إلى الحضور، مشيدا بالدور الذي يقوم به كل موظف مخلص لا يخدم عمله فقط، بل يقف أيضا بجانب بلده. وأعرب ناصف عن فخره بالعاملين في الهيئة، التي تعد أقدم مؤسسة ثقافية في مصر، مشيرا إلى أن عمرها يتجاوز 80 عاما.

وأكد ناصف أن هذا التكريم هو تكليف بمزيد من الجهد والعمل، وليس مجرد احتفاء، مطالبا باستمرار هذا التكريم سنويا لدعم المخلصين وتحفيزهم على التميز، واختتم كلمته بدعوة الجميع إلى الفرح بزملائهم، مقدما تهنئته للمكرمين، وشكره للجنة الاختيار، ومعربا عن أمنياته بمزيد من التميز والتقدم للهيئة وللعاملين بها لتحقيق رسالتها التثقيفية والتوعوية بأفضل صورة.

من جانبه، توجه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس لجنة اختيار الموظف المثالي، بالشكر لوزير الثقافة على رعايته لهذه الاحتفالية، ولنائب رئيس الهيئة على دعمه الكبير، ولأعضاء لجنة اختيار الموظف المثالي، معربا عن سعادته برئاسة اللجنة. وهنأ الشافعي المكرمين، مشيرا إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تحتضن الآلاف من العاملين في المواقع الثقافية، وهم الركيزة الأساسية للعمل الثقافي وتنفيذ المشاريع والخطط الفنية والثقافية.

كما أعرب عن سعادته لإقامة الاحتفالية للمرة الأولى على مسرح السامر، مؤكدا أن المسرح يعد واحدا من أقدم المسارح على مستوى الجمهورية، وعلامة بارزة من علامات الثقافة الجماهيرية.

وكرم نائب رئيس الهيئة عددا من العاملين على مستوى الإدارات المركزية والأقاليم الثقافية، من وكلاء الوزارة ومديري العموم وموظفي الإدارات العامة والفروع التابعة للهيئة، وتكريم أسماء الراحلين من العاملين بالهيئة، تقديرا لعطائهم وجهودهم خلال مسيرتهم المهنية.

وقد شهدت الاحتفالية عرضا فنيا لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب بقيادة المايسترو وائل عوض، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني المتنوعة، منها: "قلب واحد"، "موطني"، "البنت الشلبية"، بالإضافة إلى أغنية "غني" من كلمات فتحي الجندي، وأغنية "على الربابة" من كلمات محمد مناع، وألحان وتوزيع وائل عوض، إلى جانب ميدلي من الأغاني الوطنية للعندليب عبد الحليم حافظ.

حضر الاحتفالية محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، كريمة بدوي مدير عام الشئون المالية، وفاء حسن مدير عام الموارد البشرية، عبد الحليم سعيد مدير عام الحوكمة والمراجعة الداخلية، حسان الحفناوي رئيس اللجنة النقابية، أمينة مصطفى مدير مكتب خدمة المواطنين، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، تغريد كامل مدير عام التسويق، محمود أنور مدير عام الإعلام، والفنان محمد حجاج، والفنان حمدي الوزير، والعديد من القيادات الثقافية والعاملين بالهيئة من مختلف المواقع.

الاحتفالية أقيمت تحت إشراف لجنة اختيار الموظف المثالي، ونفذتها إدارة مكتب خدمة المواطنين التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، وجاءت في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقدير جهود أبنائها المتميزين ودعمهم في مواصلة العطاء والإبداع.

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