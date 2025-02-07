الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 81 مسيرة روسية

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 81 طائرة مسيّرة من أصل 112 أطلقها الجيش الروسي خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في انفجار بمركز تجنيد للجيش الأوكراني غربي البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الثلاثاء، استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقوى أخرى لوضع حد للحرب التي تشنها روسيا على بلاده منذ نحو ثلاثة أعوام.



وردًا على سؤال عن إمكان التفاوض مع بوتين وفقا لما طرحه المقدم البريطاني بيرس مورغان، أجاب زيلينسكي أنه سيقوم بذلك "إذا كان هذا الإطار الوحيد الذي يمكننا عبره جلب السلام لمواطني أوكرانيا".



وقال في هذه المقابلة التي بثت عبر قناة مورغان على يوتيوب، إنه إذا كان الحال على هذا النحو، "سنقبل بهذا الإطار، هذا الاجتماع مع أربعة مشاركين".