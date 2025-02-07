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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: مسؤولون في الجيش أعربوا عن رغبتهم في حل أزمة غزة

غزة
غزة
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نقلت فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام إسرائيلي، القول إن مسؤولين في الجيش أعربوا عن رغبتهم في حل الأزمة بقطاع غزة دون مزيد من الاتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في الجيش اعتبروا إمكانية تحقيق خطة ترامب ونجاحها مرتبطا بإرادة السكان في غزة.

وتابعت “المسؤولون العسكريون يعتقدون أن حماس لا تزال تسيطر على غزة ما يجعل تنفيذ خطة التهجير عملية معقدة.. الجيش سينسحب بالكامل من محور نتساريم الأحد وفق اتفاق وقف إطلاق النار في حال نجاح الدفعة الخامسة من صفقة التبادل”.

 

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