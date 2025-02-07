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الجمعة 07 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وجامعة دبي يناقشان سبل التعاون لدعم الابتكار في الوطن العربي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور عبد المجيد بنعمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية والدكتور عيسى البستكي اليوم الجمعة، برئيس جامعة دبي في رحاب جامعة دبي.

تناول اللقاء سبل التعاون بين الاتحاد والجامعة في مجالات تعكس مردود البحث العلمي لخدمة المجتمعات العربية، ويأتي ذلك في إطار الحرص على التشبيك بين الدول العربية في كافة المجالات، ودار اللقاء حول سبل دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار في الوطن العربي، وأكد الجانبان على مواصلة تعاونهما وتبادلا وجهات النظر بشأنها اتفقا علي ضرورة استحداث "صندوق المعرفة" لما له من أهمية في تعزيز دور الأوقاف في تمويل البحث العلمي في الدول العربية.

البحث العلمى والابتكار المجتمعات العربية خدمة المجتمع في الدول العربية كافة المجالات والدكت