وزير الخارجية الهولندي: نأسف للأمر التنفيذي الأمريكي بشأن عقوبات الجنائية الدولية

صرح كاسبار فيلدكامب، وزير الخارجية الهولندي، بأن بلاده تأسف للأمر التنفيذي الأمريكي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.



وأضاف وزير الخارجية الهولندي، أن عمل المحكمة الجنائية الدولية ضروري في مكافحة الإفلات من العقاب.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي يتّهمها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرّب إسرائيل".

وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.