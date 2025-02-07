التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما بسبب التدفئة في الشرقيه

قررت نيابة فاقوس التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما خنقا بسبب الدفاية الكهربائية داخل مزرعة بنطاق مركز فاقوس وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء عمرة رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بوصول كل من" إبراهيم م" 25عاما و"وفاء ال" 21عاما زوجان مقيمان نطاق مركز الحسينية الى مستشفى فاقوس المركزي متوفيان وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى

وتبين من التحريات الأولية أن الزوجان أثناء نومهما داخل نطاق عملهما بمزرعة كائنة بمركز فاقوس تركا المدفأة الكهربائية تعمل حتى الصباح بسبب برودة الجو مما أدى إلى امتصاصها للأكسجين بالحجرة وتوفيا بالاختناق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق والتصريح بدفن الجثمانين.