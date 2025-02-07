إيران تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على الشحن: "غير شرعية"

نددت إيران، اليوم الجمعة، بالتحرك الأمريكي لفرض عقوبات جديدة تتعلق بقطاع الشحن، والتي من شأنها أن تمنعها من التجارة المشروعة مع شركائها الدوليين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والناقلات البحرية بسبب تورطهم في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين.

وتعتبر هذه العقوبات أول خطوة أمريكية من نوعها ضد النفط الإيراني منذ تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بتقليص صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر، في إطار السياسة التي تهدف إلى تقليص قدرات إيران النووية.

وفي رد فعل على هذه الإجراءات، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، قوله إن "قرار الإدارة الأمريكية الجديدة ممارسة الضغط على الشعب الإيراني من خلال منع إيران من التجارة المشروعة مع شركائها الاقتصاديين هو عمل غير شرعي وغير قانوني".

وأضاف بقائي أن إيران "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما قد تترتب عليه من تداعيات وعواقب نتيجة هذه الإجراءات الأحادية والمتغطرسة".