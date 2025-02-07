أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الجمعة 07/فبراير/2025 - 09:06 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 7-2-2025، وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات مستمرة متأثرة بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب المسجلة اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون إضافة المصنعية: