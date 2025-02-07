أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم الجمعة 7-2-2025، وتشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات مستمرة متأثرة بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.
وفيما يلي أحدث أسعار الذهب المسجلة اليوم في محلات الصاغة المصرية بدون إضافة المصنعية:
- عيار 24 سجل اليوم 4560 جنيهًا للبيع من قبل التجار، بينما بلغ سعر الشراء 4543 جنيهًا.
- عيار 22 بلغ 4180 جنيهًا للبيع، و4164 جنيهًا للشراء.
- عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، سجل 3990 جنيهًا للبيع، و3975 جنيهًا للشراء.
- عيار 18، والذي يُفضله البعض بسبب سعره المناسب، سجل 3420 جنيهًا للبيع، و3407 جنيهات للشراء.
- عيار 14 وصل إلى 2660 جنيهًا للبيع، بينما سجل 2650 جنيهًا للشراء.
- عيار 12، الأقل نقاءً بين العيارات المتداولة، بلغ 2280 جنيهًا للبيع، و2271 جنيهًا للشراء.
- سعر الأونصة عالميًا بالدولار بلغ 2856.46 دولار.
- الأونصة الذهبية في السوق المحلي المصري سجلت 141832 جنيهًا للبيع، و141299 جنيهًا للشراء.
- الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، بلغ 31920 جنيهًا للبيع، و31800 جنيه للشراء.
- تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي بعدة عوامل، منها التغيرات في السعر العالمي للذهب، وأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، والعرض والطلب في الأسواق المحلية. كما أن الأسعار تختلف بين محلات الصاغة نظرًا لاختلاف قيمة المصنعية التي يتم إضافتها على السعر الأساسي للجرام.