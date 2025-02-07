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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل العثور على جثة "استورجي" مشنوقًا داخل شقته بالعمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عامل “استروجي” عثر عليه مشنوقا داخل شقته بمنطقة العمرانية، وذلك عقب مناظرة جثمانه والتأكد من خلو الواقعة من اي شبهة جنائية، واستمعت الى افادات اهلية المجني عليه الذين افادوا انهم تفاجئو بوجوده مشنوقا بحبل داخل غرفة المعيشة، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

 

عثر عليه مشنوقا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور علي جثة استورجي مشنوق داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ بالفحص تبين العثور علي جثة استورجي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

بعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية ولم تتهم أسرته أحد بالتسبب في ذلك ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جثة ستورجي مشنوق العمرانية