استدرجهم داخل عقار.. قرارات عاجلة في واقعة محاولة سائق التحرش بطفلتين ببولاق

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول واقعة قيام سائق بالتحرش بطفلتين داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور، وكلفت لجنة طبية بفحص الطفلتين لبيان مدى ما بهم من اعتداء، كما امرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات عقب اقراره بالفعل المشين، كما استمعت الى اهلية الطفلتين الذين افادو بانهم كن ذاهبيتن لشراء حلوى، وافادت اقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، انهم امسكو بالمتهم قبل الشروع في التحرش بالطفلتين، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

تحرش بطفلتين

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط سائق أثناء محاولته التحرش بطفلتين داخل عقار عقب خروجهما لشراء الحلوي بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.