المتهم بالنصب على المواطنين أمام الصراف الآلي: "استغليت طيبة كبار السن"

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالنصب على عدد من المواطنين، خاصة كبار السن، والاستيلاء منهم على كروت الائتمان الخاصة بهم، بعد إيهامهم بمساعدته لهم في سحب مبالغ مالية، من ماكينة الصرف الآلي في العجوزة، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم باعترافات تفصيلة لجريمته أمام جهات التحقيق حيث قال إنه كان يستهدف كبار السن نظراً لطيبتهم و عدم قدرتهم على كشف حيلته، كما أنه قام بالنصب على ٩ أشخاص وتغيير بطاقاتهم الائتمانية، وأن الأموال وكروت الائتمان التى ضبطت بحوزته كانت من متحصلات جريمته.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة) بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على كروت الائتمان الخاصة بهم، واستبدالها بكروت أخرى، بزعم مساعدتهم في سحب المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى، متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.