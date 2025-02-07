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الجمعة 07 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قفز من الخامس.. لص الشقق السكنية بالعجوزة هرب من الأهالي فأصبح بين الحياة والموت

ارشيفية
ارشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة لص إثر قفزه من الطابق الخامس أثناء محاولته الفرار من الأهالي، الذين ضبطوه متلبسًا بسرقة إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجوزة.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم يدعى زغلول يبلغ من العمر ٤٠ عاماً.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن حالته الصحية، وكشف التقرير الطبي لحالته أنه مصاب بكسور وكدمات بجسده.
كما استدعت جهات التحقيق لعدد من الأهالى الذين شاهدوا الواقعة لسؤالهم.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص إثر سقوطه من علو بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المصاب أقدم على القفز من الطابق الخامس لمحاولة الهروب من الجيران، بعد ضبطه أثناء سرقته شقة سكنية داخل العقار، وأسفر سقوطه عن إصابته بكسور وكدمات متفرقة، حيث جرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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