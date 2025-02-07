«نزل كسر العربية ومشى».. التحقيقات حول الاعتداء على سيارة نجل الكابتن طارق يحيى

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول الاعتداء على سيارة الملحن أحمد طارق يحيى، نجل مدرب كرة القدم طارق يحيى، وتحطيمها، في شارع محيي الدين أبو العز بمنطقة الدقي.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه حدث خلاف بين نجل مدرب الكرة وشخص آخر غير معلوم، أثناء قيادة كل منهما سيارته وذلك بسبب أولوية المرور، ما دفع الأخير للنزول من سيارته وقام بالاعتداء على سيارة الأول وتحطيهما ومن ثم عاد لاستقلال سيارته وانصرف.

كانت النيابة العامة أمرت بتفريغ الكاميرات لموقع الحادث وتفريغها لتتبع خط سير المتهم، كما طلبت التحريات حول الواقعة واستدعت المجنى عليه لسؤاله حول الواقعة.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من المجني عليه، أكد فيه تعرضه للاعتداء من قبل قائد سيارة، الذي ترجل منها وتعدى عليه، قبل أن يقوم بإحداث تلفيات في سيارته ثم لاذ بالفرار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.